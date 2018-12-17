Глава правительства Сахалина подала в отставку

Председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина подала в отставку.
«Она подала в отставку по собственному желанию», - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Сахалина.
Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Алексей Белик, который ранее занимал пост зампреда регионального правительства и занимался курированием экономического блока.
Вера Щербина была председателем правительства Сахалина с января 2016 года. С 27 января по 7 декабря 2018 года временно исполняла обязанности губернатора Сахалинской области.
Ранее News.ru писал о том, что врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что примет участие в выборах главы региона в сентябре 2019 года.