Глава правительства Сахалина подала в отставку

https://news.ru/storage/news/18e126eeecc6b6bf5f9aee2accaf2aa0/5128a43e-2cf2-48ae-8a08-88c4b7a55365_850.jpg Пресс-служба губернатора и правительства Сахалинской области

Вера Щербина

Председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина подала в отставку.

«Она подала в отставку по собственному желанию», - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Сахалина.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Алексей Белик, который ранее занимал пост зампреда регионального правительства и занимался курированием экономического блока.

Вера Щербина была председателем правительства Сахалина с января 2016 года. С 27 января по 7 декабря 2018 года временно исполняла обязанности губернатора Сахалинской области.

Ранее News.ru писал о том, что врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что примет участие в выборах главы региона в сентябре 2019 года.