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Глава правительства Сахалина подала в отставку

Вера Щербина Пресс-служба губернатора и правительства Сахалинской области

Вера Щербина

политика [ версия для печати ]

Председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина подала в отставку.

«Она подала в отставку по собственному желанию», - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Сахалина.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Алексей Белик, который ранее занимал пост зампреда регионального правительства и занимался курированием экономического блока.

Вера Щербина была председателем правительства Сахалина с января 2016 года. С 27 января по 7 декабря 2018 года временно исполняла обязанности губернатора Сахалинской области.

Ранее News.ru писал о том, что врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что примет участие в выборах главы региона в сентябре 2019 года.


#сахалин #ОТСТАВКА
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