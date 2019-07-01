https://static.news.ru/photo/76265090-9c14-11e9-86a2-fa163e074e61_1024.jpg Андрей Данко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель Национального совета Словакии Андрей Данко заявил, что гордится голосованием делегации его страны за восстановление «равноправного членства» России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом депутат сказал в ходе выступления на российско-словацком бизнес-форуме в Москве.

Он выразил уверенность в том, что экономические ограничения в отношении РФ в обозримом будущем будут сняты.

Наконец-то у нас в Словакии начинают понимать, что санкции не имеют никакого смысла, — цитирует Данко ТАСС .

26 июня ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации в полном объёме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. В знак протеста делегация Украины покинула сессию, её поддержали представители некоторых других стран.

Позднее, как писал News.ru, Андрей Данко опроверг сообщения некоторых информагентств, что Словакия покинула сессию ПАСЕ вслед за Украиной. Против России, по его словам, выступил только один член делегации.