Глава парламента Словакии гордится возвращением России в ПАСЕ
Максим Величко
17:41, 01 июля 2019
https://static.news.ru/photo/76265090-9c14-11e9-86a2-fa163e074e61_1024.jpgАндрей Данко Фото: Сергей Булкин/News.ru
Председатель Национального совета Словакии Андрей Данко заявил, что гордится голосованием делегации его страны за восстановление «равноправного членства» России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом депутат сказал в ходе выступления на российско-словацком бизнес-форуме в Москве.
Он выразил уверенность в том, что экономические ограничения в отношении РФ в обозримом будущем будут сняты.
Наконец-то у нас в Словакии начинают понимать, что санкции не имеют никакого смысла, — цитирует Данко ТАСС.
Позднее, как писал News.ru, Андрей Данко опроверг сообщения некоторых информагентств, что Словакия покинула сессию ПАСЕ вслед за Украиной. Против России, по его словам, выступил только один член делегации.