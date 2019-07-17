https://static.news.ru/photo/2678b0ee-a87e-11e9-bd15-fa163e074e61_1024.jpg Валентин Горбунов Фото: Сергей Булкин/News.ru

233 человека зарегистрированы кандидатами в депутаты Московской городской думы. Помимо самовыдвиженцев, это представители девяти политических партий, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Он уточнил, что 171 кандидат представляет политические движения, остальные 62 идут на выборы как самовыдвиженцы.

В общей сложности в избирательные комиссии было подано 426 заявлений. 136 человек не дошли до финального этапа — сняли свою кандидатуру или не предоставили документы, отметил Горбунов.

57 претендентов, в том числе 18 партийцев и 39 самовыдвиженцев, получили отказ в регистрации.

Голосование намечено на 8 сентября, оно будет проходить в 45 избирательных округах.

Ранее, как писал News.ru, в Москве прошли акции протеста, участники которых призывали зарегистрировать всех независимых кандидатов. Активисты выразили недоверие системе проверки автографов в подписных листах. Кремль официально вмешиваться в столичные выборы отказался.