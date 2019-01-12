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Глава МИД Японии прибыл в Москву на переговоры

Сергей Лавров и Таро Коно МИД России/flickr.com

Сергей Лавров и Таро Коно

политика [ версия для печати ]

Министр иностранных дел Японии Таро Коно прибыл в Москву для переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым по мирному договору. Его визит в Россию продлится пять дней.

О прибытии министра сообщило ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

В МИД РФ, в свою очередь, отметили, что встреча глав ведомств состоится в первой половине дня 14 января.

Как ранее писал News.ru, в российском Министерстве иностранных дел призвали Токио в полном объёме признать итоги Второй мировой войны, включая суверенитет России над южными Курильскими островами. Этот комментарий ведомство распространило в преддверии визита в Москву главы МИД Японии Таро Коно, который намечен на 12−15 января.


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