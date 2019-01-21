Глава МИД РФ и генсек ЛАГ обсудили ситуацию в Сирии

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Сергей Лавров

МИД РФ сообщил о телефонном разговоре министра иностранных дел Сергея Лаврова с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абуль-Гейтом.

Беседа состоялась 21 января. Стороны обсудили актуальные вопросы региональной повестки с акцентом на положение дел в Сирии, затронули проблемы ближневосточного урегулирования и нормализации межпалестинских отношений.

Лавров и Абуль-Гейт подтвердили дальнейшее сотрудничество между Россией и ЛАГ, наращивание контактов в свете предстоящей в апреле в Москве 5-й сессии Российско-арабского форума сотрудничества.

Ранее МИД РФ отреагировал на введение санкций Евросоюза в отношении россиян, писал News.ru.