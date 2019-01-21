USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,280 $   Brent62.48 $ Bitcoin3,546.93 $
МОСКВА-9°C20:28
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Глава МИД РФ и генсек ЛАГ обсудили ситуацию в Сирии

Сергей Лавров МИД России/flickr.com

Сергей Лавров

политика [ версия для печати ]

МИД РФ сообщил о телефонном разговоре министра иностранных дел Сергея Лаврова с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абуль-Гейтом.

Беседа состоялась 21 января. Стороны обсудили актуальные вопросы региональной повестки с акцентом на положение дел в Сирии, затронули проблемы ближневосточного урегулирования и нормализации межпалестинских отношений.

Лавров и Абуль-Гейт подтвердили дальнейшее сотрудничество между Россией и ЛАГ, наращивание контактов в свете предстоящей в апреле в Москве 5-й сессии Российско-арабского форума сотрудничества.

Ранее МИД РФ отреагировал на введение санкций Евросоюза в отношении россиян, писал News.ru.


#ближнийвосток #сирия #МИД
самое читаемое
шоу-бизнес
Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей


читайте также
общество 18:39, 18 января 2019
МИД РФ опубликовал фото смеющегося Лаврова
политика 14:20, 16 января 2019
Лавров анонсировал саммит с Ираном и Азербайджаном
политика 12:56, 16 января 2019
Лавров заявил о непозволительном обращении с Россией
Лента новостей
экономика 20:25
Минэнерго РФ оценило условия "Нафтогаза" по контракту транзита
происшествия 20:24
Десять моряков погибли при пожаре в Керченском проливе
экономика 20:19
РФ и Украина спорят о транзите газа
экономика 20:11
Олег Дерипаска отказался от поездки на ВЭФ
в мире 20:03
Франция ответила на обвинения Италии вызовом в МИД посла
Другие новости
политика 19:58
Мэрские дочки бегут из России
У родственников столичных градоначальников совпадают личные планы
политика 19:48
Пензенских чиновников обязали отговаривать женщин от абортов
политика 18:36
МИД РФ прокомментировал новые санкции ЕС
политика 18:30
Слуцкий: санкции ЕС введены по принципу «хайли лайкли»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top