Глава МИД РФ и генсек ЛАГ обсудили ситуацию в Сирии

МИД РФ сообщил о телефонном разговоре министра иностранных дел Сергея Лаврова с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абуль-Гейтом.
Беседа состоялась 21 января. Стороны обсудили актуальные вопросы региональной повестки с акцентом на положение дел в Сирии, затронули проблемы ближневосточного урегулирования и нормализации межпалестинских отношений.
Лавров и Абуль-Гейт подтвердили дальнейшее сотрудничество между Россией и ЛАГ, наращивание контактов в свете предстоящей в апреле в Москве 5-й сессии Российско-арабского форума сотрудничества.
Ранее МИД РФ отреагировал на введение санкций Евросоюза в отношении россиян, писал News.ru.