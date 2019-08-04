https://static.news.ru/photo/a20ba19e-b742-11e9-bcb7-fa163e074e61_660.jpg Министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску Фото: Dodon Igor/Facebook

Министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску заявил, что планирует в начале сентября 2019 года посетить Москву с рабочим визитом. В частности, он хочет обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым вопросы экономического сотрудничества двух стран.

В начале сентября я поеду в Москву. У нас пока нет установленной программы, поскольку до этого визита ещё больше месяца, но очевидно, что приоритетом станет экономическое сотрудничество, — сказал министр в эфире радиостанции Europa Libera.

Он подчеркнул, что в ходе переговоров планируется обсудить возможность разблокирования поставок сельскохозяйственной продукции на рынок РФ и решить вопрос, связанный с поставками газа в Молдавию.

Как ранее писал News.ru, новый министр обороны Молдавии Павел Войку пригласил российского коллегу Сергея Шойгу посетить страну.