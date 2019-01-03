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Глава МИД Ирака может встретиться с Лавровым

Мухаммад Али аль-Хаким TheBridgeART/youtube.com

Мухаммад Али аль-Хаким

политика [ версия для печати ]

Глава МИД Ирака Мухаммад Али аль-Хаким может приехать в Москву в конце января, чтобы встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

По словам иракского посла в России Хайдара Мансура Хади, глава МИД РФ уже направил официальное приглашение.

«Планируется провести политические консультации и обсудить двусторонние отношения», — уточнил он.

Высокопоставленный дипломат отметил, что данный шаг является хорошим способом «задать тон» наступившему году.

Ранее News.ru писал, что российские дети, чьи родители примкнули к террористическим организациям, вернулись на родину из Ирака. Среди них 16 девочек и 14 мальчиков в возрасте от 3 до 15 лет из Дагестана, Чечни, а также из Москвы и Пензы. Все они до последнего оставались в иракских тюрьмах вместе с матерями.


#москва #россия #лавров #МИД #Ирак #встреча
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