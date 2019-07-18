https://static.news.ru/photo/4cc707be-a91e-11e9-8d87-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Yvonne Fischer/imago stock&people/Global Look Press

Длительный мир в Европе может быть достигнут только при сотрудничестве с Россией. Такую позицию высказал глава МИД Германии Хайко Маас.

По его словам, несмотря на разные мнения сторон по многим вопросам, контакты с Москвой необходимы.

Без Москвы мы не сможем ответить на срочные вопросы мировой политики. И мы достигнем длительного мира в Европе, только если будем сотрудничать, — цитирует Мааса РИА Новости .

Ранее News.ru сообщал, что премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер объяснил, почему пора снять санкции с России. По его словам, время пришло после возвращения России в ПАСЕ. Ограничения вводились из-за конфликта на Украине, но они не помогают разрешить ситуацию, считает политик.