https://static.news.ru/photo/058261ae-9740-11e9-8bca-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Gregor Fischer/dpa/Global Look Press

Глава МИД Германии Хайко Маас приветствовал участие российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и назвал это хорошей новостью.

Россия принадлежит Совету Европы со всеми правами и обязанностями. Я рад, что ПАСЕ сейчас проложила путь для компромисса по вопросу российского членства, — сказал Маас.

В ночь на вторник, 25 июня, ПАСЕ приняла доклад главы регламентного комитета Петры де Суттер, содержащий резолюцию, позволяющую России принять участие в июньской сессии организации. Документ поддержали 118 парламентариев, 62 были против и 10 воздержались.

Как ранее писал News.ru, в Кремле позитивно относятся к тому, что российская делегация вернулась в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.