Сегодняшнее заседание ЦИК РФ, очевидно, запомнится всем её участникам надолго. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сделала массу заявлений, которые все уважающие своих читателей, слушателей и зрителей СМИ растащат на огромное число цитат. «Ребята, это ущербное понимание. Я вам клянусь...», — начала она заседание ЦИК. И пошло, и поехало...

Памфилову трудно назвать эмоциональной женщиной. Да и на занимаемом ею посту крайне опасно для карьеры дать волю своим чувствам. Избирательная система вообще крайне чувствительная политическая материя для любого государства. Россия не исключение. Лавировать между огромным числом интересов, лобби, политических сил и даже политических комплексов крайне трудно. Тут нужно не только прекрасно знать законодательство, но и уметь держать себя в руках даже в самые эмоциональные моменты.

И всё же в среду, 24 июля, Памфилову буквально прорвало. Она не только впервые решилась рассказать публике, какие ей дает советы президент РФ Владимир Путин за закрытыми дверьми, но и начала использовать такие словосочетания, как «ущербное сознание», «мы не флюгеры» и «примитивное невежество».

Глава ЦИК молчала, сколько могла. Прошли согласованные и несогласованные митинги. Устраивались различные пикеты. Мосгоризбирком почти штурмовали недовольные сторонники различных выдвиженцев. Накануне она даже провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы, многим из которых отказали в регистрации. Держалась Памфилова на ней подчеркнуто невозмутимо.

Но сегодня на заседании ЦИК РФ ее участникам явно было что послушать. Памфилова, к примеру, поклялась, что Центральная избирательная комиссия команд от власти не получает.

В ущербном сознании кое-кого политическая воля заключается в том, что кто-то там звонит Памфиловой... Позвонил один начальник и говорит, вот моя политическая воля — вот этого регистрируем, этого нет. Ребят, это ущербная понимание. Я вам клянусь, я бы здесь ни дня ни сидела, если бы кто-то мне из какого-то кабинета команды говорил... Я за все время работы никакой команды ниоткуда не получала, кого регистрировать, а кого нет, — уточнила глава ЦИК.

Элла Памфилова Сергей Булкин/News.ru

Она особо подчеркнула, что не ориентируется в своей работе ни на какие команды: «Мы не флюгер. Сегодня нас пытаются давить в одном направлении, завтра в другом, а мы должны суетиться в этот момент туда-сюда. Нет. Не делали этого и не будем». При этом Памфилова не стал скрывать, что на этот счет получила четкие ЦУ от Путина. И теперь, очевидно, старается придерживаться президентских советов.

Мне президент сказал, что Элла Александровна, я вам доверяю, работайте так, как вы считаете нужным, а если кто-то давит — посылайте подальше. Вот первый раз передаю на публику слова президента. Те решения, которые в нашей компетенции, мы принимаем, и никто нам не диктует, — добавила глава ЦИК.

Более того, Памфилова назвала невежеством требования ускорить рассмотрение жалоб. Закон на ее стороне.

Люди, которые намерены идти в законодательный орган субъекта РФ, продемонстрировали примитивное невежество, незнание элементарных процедур... когда говорят «медленно очень, ускорьте процесс». Существует очень четкий порядок, он может нравиться или не нравиться. Десять дней на обжалование, до десяти дней рассмотрение после этого. Нельзя закинуть жалобу Центризбиркому, пока она не рассмотрена на уровне Мосгордумы... Мы никак не можем ускорить, — парировала обвинения в адрес ЦИК РФ Памфилова.

Она также уточнила, что в сложившейся ситуации Центральная избирательная комиссия сделала единственное, что могла — попросила кандидатов предварительно предоставить документы. Это, по словам Памфиловой, позволит сотрудникам ЦИК заранее изучить все обстоятельства, чтобы, если кандидату откажут на уровне Мосгордумы и он обратится в Центризбирком, ситуация была бы уже более или менее глубоко изучена.