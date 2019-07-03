https://static.news.ru/photo/7e11eedc-9d6c-11e9-b395-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Giorgos Zachos/Global Look Press

Основной ошибкой политики Соединённых Штатов Америки, которую проводит глава США Дональд Трамп, является уверенность лидера в том, что Белый дом — хозяин мира, заявил президент Боливии Эво Моралес.

По его словам, Вашингтону стоит «глубоко задуматься» о политической и социальной обстановке на планете, пишет РИА Новости .

Он (Дональд Трамп — News.ru) думает, что они хозяева мира — это ошибка. Думает, что они будут приказывать миру — это ошибка. ​Они думают, что все страны мира — их колония; они абсолютно ошибаются, —рассказал Моралес.

Лидер латиноамериканской страны отметил, что ошибочную политику ведут не простые жители США, а именно Трамп.

Ранее News.ru сообщал, что американский режиссёр Оливер Стоун допустил, что может снять фильм о президенте США Дональде Трампе. По его словам, с просьбами об этом к нему обращаются многие знакомые.