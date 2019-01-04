«Германия никогда не была союзником России»

https://news.ru/storage/news/6c27b44dc543959e760cae9388c6b945/2dc926f6-eafb-4713-b078-a83aa4d4ed8c_850.jpg Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Почему в Германии опасаются сложностей в отношениях с РФ

Германию и Россию в 2019 году ждут сложные взаимоотношения, заявил уполномоченный по делам РФ Дирк Визе. Грядущие трудности немецкий политик связал с «непредсказуемым» поведением Москвы. В российском МИДе были озадачены заявлением из Берлина: по словам спецпредставителя ведомства Марии Захаровой, подобные слова «вызывают недоумение». Чего ожидать от российско-немецких отношений в наступившем году, News.ru поинтересовался у политолога Юрия Светова.

— Россию и Германию раньше считались союзниками. Почему сейчас отношения стали «сложными»?

— Германия никогда не была нашим союзником. Германия является союзником США и других государств, с которыми она входит в НАТО. В то же время, Германия в силу разных исторических причин стремится выстраивать деловые, взаимовыгодные отношения с Россией. Это проявляется в таких вопросах, как проблема энергоносителей, когда Германия поддержала строительство «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2». Во всех остальных вопросах Германия следует политике Евросоюза и НАТО.

Ничего нового в том, что заявил господин Визе, нет. Удивляет лишь, что человек, который отвечает за связи с Россией, начинает разговор о будущем этих связей в 2019 году с претензий: дескать, Москва «вела себя не так и не эдак». Страны Евросоюза и США пытаются разговаривать с Россией, как с плохим учеником, который должен всем доказывать, что стали хорошим, тогда отношение к нему изменится.

Мы должны реагировать на это спокойно и выдержанно. У нас есть своя собственная политика, собственное мнение. Мы доказали, что попытки диктовать свою волю России не приносят результатов. Диалог должен строиться на принципах равенства и взаимоуважения. Только не надо питать иллюзии о «союзниках». Взять, к примеру, итальянцев — они тоже говорят, что надо снять санкции с России. А потом всё равно голосуют за продолжение санкций.

Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп

— Почему страны Запада жертвуют своими экономическими интересами ради политики?

— Под давлением США и ложно понятой солидарности. Бизнесу это, конечно, не выгодно, предприниматели несут убытки. Но до тех пор, пока бизнес Германии не окажет соответствующее давление на власть, так будет продолжаться. Полагаю, что бизнес-сообщество будет «давить» на немецкие власти, чтобы строительство «Северного потока — 2» продолжилось.

Надо понимать, что в Германии происходят свои внутренние процессы. Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель скоро пора будет уходить в отставку. Её возможной преемницей может стать Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая сейчас является главой партии «Христианско-демократический союз». Крамп-Карренбауэр известна жёсткими заявлениями в адрес России — в частности, из-за инцидента в Азовском море с украинскими кораблями она предложила запретить вход российских судов в европейские порты.

— Что будет влиять в текущем году на отношения России и Запада?

— Все международные отношения сейчас являются заложниками внутренних процессов в четырёх странах. Во-первых, в США, где новый состав Конгресса враждебен президенту Дональду Трампу и будет пытаться добиться его импичмента. Во-вторых, в Германии, где происходит трансфер власти. В-третьих, в Великобритания, где проблема «брексита» и вопрос отставки нынешнего премьер-министра Терезы Мэй будут волновать общество как минимум до весны. В-четвёртых, во Франции, где резко упал рейтинг Макрона и идут протесты. Плюс — наш «закадычный друг» Украина, президентские выборы в которой будут накалять международную атмосферу до самого конца марта.