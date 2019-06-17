https://static.news.ru/photo/b526ea7e-90e9-11e9-b173-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Olga Tanasiychuk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Транзит российского газа через территорию Украины не должен быть прерван после 2019 года, когда истекает срок действия нынешнего контракта о таком пути поставок. Прокачку голубого топлива необходимо будет продолжить, заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.

Свою позицию он озвучил после прошедших в Берлине переговоров с замглавы Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марошем Шефчовичем.

Я приветствую то, что Марош Шефчович активно выступает за продолжение трёхсторонних переговоров между Еврокомиссией, Украиной и Россией. Необходимо продолжать и обеспечить транзит газа через Украину, — цитирует Альтмайера ТАСС .

Политик отметил, что ФРГ намерена «содействовать тому, чтобы переговоры были успешными».

Ранее News.ru писал, что глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев предрёк стране потерю $3 млрд годового дохода в случае прекращения транзита российского газа. Это, уверен он, приведёт к началу кризиса, в том числе политического. При этом Коболев отметил, что РФ почти наверняка найдёт способы доставки газа в Европу в обход Украины.