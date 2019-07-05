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Генеральный совет «Единой России» утвердил кандидатуры для выдвижения на довыборы в Госдуму.

По словам депутата ГД, первого зампреда фракции партии Валерия Рязанского, на руки голосующим выдали 126 бюллетеней, из которых были заполнены 125.

Единогласно подтверждает голосование кандидатуру Антона Шипулина, один голос против Ольги Пилипенко, один голос против Юрия Бобрышева и четыре голоса против Виктории Цыгановой, — сообщил он.

Рязанский отметил, что таким образом все претенденты прошли тайное голосование, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что свои кандидатуры в депутаты Мосгордумы за первую неделю приёма документов окружными избирательными комиссиями выдвинули свыше 400 человек. Более половины из них представляют непарламентские партии.