https://static.news.ru/photo/08b7369a-b943-11e9-9162-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Cheng/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не обещал СССР и России не расширяться на восток.

Об этом он заявил в ходе визита в Австралию. По его словам, все решения в НАТО принимаются консенсусом. Поэтому для того, чтобы дать Москве такие обещания, представители всех стран — участниц Альянса должны собраться для принятия решения.

Я могу заверить, что подобной встречи никогда не было, — заявил он.

При этом генсек не обмолвился о подобных обещаниях, данных руководству СССР главами США и ФРГ, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал о том, что возвращение Крыма под контроль России стало для американцев «ударом ниже пояса», с которым они не могут смириться, поэтому постоянно жалуются. Таким образом преподаватель департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков прокомментировал слова главы Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о полуострове.