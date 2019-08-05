Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления в Центре стратегических исследований при Университете королевы Виктории в Новой Зеландии назвал главную причину присоединения Крыма к России.
По его мнению, это стало результатом усиления конкуренции между великими державами.
Глава НАТО также
При этом главными вызовами глобального масштаба Столтенберг назвал терроризм и кибербезопасность.
Крым стал российской территорией после прошедшего в 2014 году на полуострове референдума, в ходе которого более 97% жителей проголосовали за возвращение в состав РФ.
Ранее News.ru писал о том, что госсекретарь США Майкл Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма в состав Украины. Депутат Госдумы от региона Руслан Бальбек считает, что это — попытка Соединённых Штатов вернуть себе главную роль мирового жандарма. Парламентарий выразил уверенность, что «в понятии американского истеблишмента в этом мире нет места национальным интересам России».