https://static.news.ru/photo/6dd7d1b8-a6da-11e9-97d6-fa163e074e61_1024.jpg Кирилл Вышинский Фото: MFA Russia/Global Look Press

Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский может выйти на свободу в понедельник. Такое мнение озвучила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Об этом она написала у себя на странице в Facebook.

Сегодня в 16.15 в помещении Подольского райсуда (ул. Хорива, 21) состоится заседание по делу руководителя пропагандистского на территории Украины информагентства „РИА-новости“ Кирилла Вышинского. Что ожидается? Что этот человек, официально по решению суда, выйдет на свободу. Благодаря чему? Благодаря: а) решению Конституционного суда, который „заботится“ о террористах и госизменниках; б) привезенному российским журналистом письму мамы и, наверное, маленькой записочки, которую передали в руки президенту. Потому что потом произошел и сам телефонный разговор между Владимиром (Зеленским — ИФ) и Владимиром (Путиным — ИФ), — сказала Сарган.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая прошлого года. Его подозревают в госизмене, а также в поддержке самопровозлашённых республик ДНР и ЛНР. Журналисту может грозить до 15 лет лишения свободы. 17 мая 2018 года Херсонский городской суд арестовал Вышинского.

Ранее News.ru писал о том, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетит заседание суда по делу Вышинского.