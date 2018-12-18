ГД приняла закон о наказании за участие детей в митингах

https://news.ru/storage/news/a18c956696a306dd84cb503fe624cb19/ad4d18d6-fe23-4d04-b6a8-5dd46e4194f4_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Закон о введении административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции, внесённый на рассмотрение весной 2018 года, был принят на пленарном заседании Госдумы. Рассмотрение соответствующих дел будет отнесено к исключительной компетенции судей.

Поправки в КоАП предлагают установить штрафы для граждан в размере от 30 до 50 тыс. рублей, 100 часов обязательных работ или арест на срок до 15 суток. Для должностных лиц штрафы будут равны 50−100 тыс. рублей, а для юридических — 250−500 тыс. рублей. Протоколы будут составлять сотрудники полиции.

Авторы закона — депутаты «Единой России» — подчеркнули, что документ направлен на недопущение причинения вреда жизни и здоровью подростков, а также на предупреждение их участия в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что законопроект «Об ответственном обращении с животными» дойдёт до второго чтения спустя восемь лет с того момента, как был внесён на рассмотрение депутатов. Совет Госдумы включил документ в повестку очередного заседания.