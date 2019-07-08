Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что депутаты на пленарном заседании планируют рассмотреть проект о возможных мерах реагирования на антироссийскую истерию в Грузии, в том числе на инцидент на канале «Рустави 2».
Ранее ведущий оппозиционного грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния в своей авторской программе P.S. нецензурно выругался в адрес Владимира Путина 7 июля. Гендиректор компании Ника Гварамия заявил, что полностью поддерживает «пафос» коллеги.
Проект подготовил комитет ГД по делам СНГ. Заседание пройдёт во вторник, передаёт
Как писал News.ru, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала оскорбления грузинского телеведущего Георгия Габунии в адрес Владимира Путина. Она также отметила, что выходку должны осудить не только грузинские власти, но и сами жители государства.