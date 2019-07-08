https://static.news.ru/photo/b162c070-a188-11e9-b05d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что депутаты на пленарном заседании планируют рассмотреть проект о возможных мерах реагирования на антироссийскую истерию в Грузии, в том числе на инцидент на канале «Рустави 2».

Ранее ведущий оппозиционного грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния в своей авторской программе P.S. нецензурно выругался в адрес Владимира Путина 7 июля. Гендиректор компании Ника Гварамия заявил, что полностью поддерживает «пафос» коллеги.

Проект подготовил комитет ГД по делам СНГ. Заседание пройдёт во вторник, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала оскорбления грузинского телеведущего Георгия Габунии в адрес Владимира Путина. Она также отметила, что выходку должны осудить не только грузинские власти, но и сами жители государства.