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Советник министра: списание долга не противоречит законам РФ

Anton Kavashkin/Global Look Press эксклюзивы

политика [ версия для печати ]

Советник министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Хамзат Юнусов считает списание долгов республике за газ соответствующим федеральному законодательству. Об этом он рассказал порталу News.ru.

«Если мне кто-то должен, я тоже буду говорить, что я не прав. Так и они говорят, чувствуя себя неправыми. Но есть в России такой закон: если через три года долги не выставлены по суду, они должны прощаться. А это — просто привязались, что в Чечне опять штормят», — сказал он.

В разговоре с юристами News.ru выяснил, что в юридической литературе срок в три года называется «исковой давностью». Это период времени, в течение которого требование об уплате может быть предъявлено через суд.

При этом «Газпром межрегионгаз Грозный» опроверг списание 9 млрд рублей долгов за газ жителям Чечни. По данным СМИ, заместитель генерального директора по реализации газа компании Рустам Амерханов предположил, что появление суммы в 9 млрд стало «информационным вбросом». Однако позже пресс-служба «Газпрома» подтвердила данный долг.

В то же время, по сообщению ряда СМИ, на сайте прокуратуры Чеченской Республики удалено сообщение о сумме компенсации.

21 января Заводской районный суд Грозного обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» списать безнадёжные к взысканию долги населения Чечни, однако сумма в 9 млрд рублей не указана в решении суда. После этого несколько регионов обратились в суды с аналогичной просьбой.

Решение чеченского суда стало началом «цепной реакции» — депутаты других регионов России стали обращаться в прокуратуру с просьбами списать долги населения за газ и в их регионе. Но «Газпром» подал апелляцию на решение суда Чеченской Республики.


#суд #Газпром #долги #грозный
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