Газ по «Северному потоку — 2» пустят точно в срок

https://news.ru/storage/news/31f0823d7aea3fb5d287cbeec1827479/d557b685-9486-48dc-a7a4-73079145ec53_850.jpg nord-stream2.com

В «Газпроме» уверены в запуске «Северного потока — 2» 1 января 2020 года. О сроках рассказал глава энергетической корпорации Алексей Миллер.

«Мы работаем по планам, которые с самого начала были утверждены. План начала поставок газа — 1 января 2020 года», — сообщил Миллер телеканалу «Россия 1», отвечая на вопрос о строительстве с учетом давления на участников проекта со стороны США.

Глава Роснефти Игорь Сечин, в свою очередь, также заявил о готовности к работам при любом сценарии (развитие отношений с США).

«Мы в этих условиях работаем постоянно. Управление рисками — наша работа», — сказал Сечин.

Газопровод «Северный поток — 2» пройдет по дну Балтийского моря от России до Германии и обеспечит газом Европу в обход Украины. Киев, а также Вашингтон выступают против строительства.

Ранее еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер оборвал споры об остановке «Северного потока — 2», писал News.ru.