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Газ по «Северному потоку — 2» пустят точно в срок

nord-stream2.com

политика [ версия для печати ]

В «Газпроме» уверены в запуске «Северного потока — 2» 1 января 2020 года. О сроках рассказал глава энергетической корпорации Алексей Миллер.

«Мы работаем по планам, которые с самого начала были утверждены. План начала поставок газа — 1 января 2020 года», — сообщил Миллер телеканалу «Россия 1», отвечая на вопрос о строительстве с учетом давления на участников проекта со стороны США.

Глава Роснефти Игорь Сечин, в свою очередь, также заявил о готовности к работам при любом сценарии (развитие отношений с США).

«Мы в этих условиях работаем постоянно. Управление рисками — наша работа», — сказал Сечин.

Газопровод «Северный поток — 2» пройдет по дну Балтийского моря от России до Германии и обеспечит газом Европу в обход Украины. Киев, а также Вашингтон выступают против строительства.

Ранее еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер оборвал споры об остановке «Северного потока — 2», писал News.ru.


#северныйпоток-2 #строительство #Газпром
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