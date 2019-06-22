https://static.news.ru/photo/722b9a20-94f0-11e9-bbbd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Беспорядки в Грузии могут быть связаны с попыткой возвращения к власти экс-президента страны Михаила Саакашвили. Такое мнение высказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.

Он высказал убеждённость, что это заранее спланированная провокация, потому что «невозможно за час собрать организованную толпу в 10 тысяч человек».

Вернуть к власти Саакашвили и вмешаться во внутренние дела Грузии в преддверии возможных парламентских выборов пытаются люди, «говорящие на английском языке», отметил Гаврилов в интервью Ruptly .

Депутат добавил, что для восстановления репутации страны и добрососедских отношений грузинские власти должны принести официальные извинения России за то, что допустили «беспорядки, направленные на смену власти».

Политическая ситуация в Грузии, как писал News.ru, обострилась из-за начавшихся волнений в Тбилиси. Они вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента и сорвала сессию Межпарламентской ассамблеи православия. Поводом послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 год. После этого он покинул страну, где в дальнейшем был заочно осуждён на тюремные сроки в рамках возбуждённых уголовных дел. Когда в Тбилиси начались беспорядки, он стал активно призывать сторонников к свержению власти.