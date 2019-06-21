https://static.news.ru/photo/e40e48f4-93f6-11e9-b3b3-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Гаврилов Фото: duma.gov.ru

Ситуация на сессии Международной ассамблеи православия (МАП) в Грузии является заранее продуманной акцией с целью осложнения отношений между Тбилиси и Москвой. Об этом заявил глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Он отметил, что РФ заинтересована в развитии отношений с Грузией в экономической, культурной, туристической и других сферах. Визит российских парламентариев должен был служить развитию взаимодействия двух стран на православной основе.

Гаврилов добавил, что срыв радикалами сессии МАП является также ударом по правящей коалиции в Грузии и подрывом доверия к ней населения страны, сообщает РИА Новости .

Ранее сообщалось, что российской делегации пришлось в экстренном порядке покидать Грузию после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента, где проходила сессия ассамблеи. Поводом для этого послужило то, что Гаврилов, будучи президентом МАП, занял кресло спикера и обратился к собравшимся по-русски. После инцидента в Тбилиси прошли акции протеста. Как писал News.ru, Россия, несмотря на произошедшее, не намерена отказываться от налаживания отношений с Грузией. Об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.