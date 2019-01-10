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ФСБ просит продлить срок ареста украинских моряков

AP/TASS

политика [ версия для печати ]

Федеральная служба безопасности хочет продлить срок содержания под стражей задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Соответствующие ходатайства поступили от следствия в Лефортовский суд Москвы.

Дата рассмотрения назначена на 15 января, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из арестованных Сергея Бадамшина.

Ранее News.ru писал о том, что Киев направил в Европейский суд по правам человека иск против России с требованием признать незаконным арест моряков.

25 ноября суда Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России, после чего катера пограничной службы ФСБ открыли огонь по ним. Украинская сторона утверждает, что Россия была проинформирована о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу. ФСБ завела уголовное дело за нарушение госграницы, а СБУ и Генпрокуратура Украины — по факту ведения агрессивной войны.


#украина #аресты #керчь #моряки
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