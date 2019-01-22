ФСБ перенесла визит дипломатов к Полу Уилану

Федеральная служба безопасности отменила визит американских дипломатов к подозреваемому в шпионаже Полу Уилану. Первоначальная дата — 17 января — была согласована с МИД РФ.
«В день назначенного визита МИД проинформировал нас, что посещение будет отложено и назначено на другую дату по просьбе ФСБ», — сказала пресс-секретарь американской дипмиссии Андреа Калан.
Она также добавила, что США обеспокоены трудностями в совершении визитов и к другим своим гражданам, находящимся в заключении на территории России.
«Москва не привержена положениям двусторонней Консульской конвенции. Мы донесли наше беспокойство по дипканалам», — отметила она.
Пол Уилан имеет четыре гражданства: США, Ирландии, Великобритании и Канады. Он был задержан 28 декабря после получения флешки с гостайной в Москве. Речь шла о перечне сотрудников одного из секретных российских ведомств. Все обвинения российских спецслужб в свой адрес он отрицает, писал News.ru.