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ФСБ перенесла визит дипломатов к Полу Уилану

Пол Уилан paulnwhelan/vk.com

Пол Уилан

политика [ версия для печати ]

Федеральная служба безопасности отменила визит американских дипломатов к подозреваемому в шпионаже Полу Уилану. Первоначальная дата — 17 января — была согласована с МИД РФ.

«В день назначенного визита МИД проинформировал нас, что посещение будет отложено и назначено на другую дату по просьбе ФСБ», — сказала пресс-секретарь американской дипмиссии Андреа Калан.

Она также добавила, что США обеспокоены трудностями в совершении визитов и к другим своим гражданам, находящимся в заключении на территории России.

«Москва не привержена положениям двусторонней Консульской конвенции. Мы донесли наше беспокойство по дипканалам», — отметила она.

Пол Уилан имеет четыре гражданства: США, Ирландии, Великобритании и Канады. Он был задержан 28 декабря после получения флешки с гостайной в Москве. Речь шла о перечне сотрудников одного из секретных российских ведомств. Все обвинения российских спецслужб в свой адрес он отрицает, писал News.ru.


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