ФРГ не знает о санкциях США против «Северного потока — 2»

https://news.ru/storage/news/7258087da73dd210390baf91525373de/b0e264ea-7da7-4bf6-9b21-1340398b6ad5_850.jpg Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

В Германии прокомментировали информацию о возможности введения санкций США против участников проекта «Северный поток — 2».

В ФРГ ничего не известно о возможности подобных планов, сказали в Министерстве экономики и энергетики страны.

«У нас нет новых сведений относительно возможных санкций США против "Северного потока — 2"», — заявили в ведомстве.

В Министерстве экономики и энергетики ФРГ добавили, что сейчас Еврокомиссия, Россия и Украина ведут переговоры, связанные с транзитом газа.

Немецкая газета Handelsblatt писала, что США могут ввести санкции против двух компаний-подрядчиков, которые участвуют в укладке труб газопровода «Северный поток — 2».

Ранее News.ru писал, что в рамках проекта «Северный поток — 2» построено уже более 400 км трубопровода.

«Северный поток — 2» протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Он обеспечит газом Европу в обход Украины.