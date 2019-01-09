ФРГ не знает о санкциях США против «Северного потока — 2»

В Германии прокомментировали информацию о возможности введения санкций США против участников проекта «Северный поток — 2».
В ФРГ ничего не известно о возможности подобных планов, сказали в Министерстве экономики и энергетики страны.
«У нас нет новых сведений относительно возможных санкций США против "Северного потока — 2"», — заявили в ведомстве.
В Министерстве экономики и энергетики ФРГ добавили, что сейчас Еврокомиссия, Россия и Украина ведут переговоры, связанные с транзитом газа.
Немецкая газета Handelsblatt писала, что США могут ввести санкции против двух компаний-подрядчиков, которые участвуют в укладке труб газопровода «Северный поток — 2».
Ранее News.ru писал, что в рамках проекта «Северный поток — 2» построено уже более 400 км трубопровода.
«Северный поток — 2» протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Он обеспечит газом Европу в обход Украины.