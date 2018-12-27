Финальная инаугурация губернаторов от оппозиции

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Президент РФ Владимир Путин

Президент примет вновь избранных глав регионов

Эта встреча была надолго отложена. Совершенно неожиданно для многих аналитиков в ряде областей не просто прошли незапланированные вторые туры, но сами избирательные кампании в силу различных причин затянулись на долгие месяцы. Для официальных политтехнологов это был своеобразный шок. Да что там политтехнологи! Как выяснилось, даже первые лица государства, вопреки устоявшейся традиции, не поздравили представителей системной оппозиции, которые неожиданно даже для самих себя выиграли кампании в нескольких областях.

И хоть все понимали, что голосовали, скорее, не за них, сколько против старых губернаторов, олицетворяющих действующую власть с ее пенсионной реформой, в Кремле не смогли на первых порах сдержать обиду. И даже президент на некоторое время прекратил традиционные встречи с оппозиционными лидерами. Но, как говорится, жизнь берет своё. И в политике тоже. Притом, что все вновь избранные жириновцы из Хабаровского края и Владимирской области и коммунист из Хакасии тут же заверили президента во всесторонней поддержке его курса. Но, как говорится, осадочек остался.

Поэтому Кремль самым показным образом держал паузу, хотя на празднование 25-летия принятия конституции новых несистемных губернаторов пригласили. И это был определенный знак «снятия опалы». Теперь ясно, что президент с лицами, ответственными в кремлёвской администрации за разработку внутренней политики, ждал итогов фактически третьего тура губернаторских выборов в Приморье. И продавленная всеми возможными ресурсами победа там Олега Кожемяко стала своеобразной психологической компенсацией. Недаром пресс-секретарь президента Песков со значением подчеркнул, что ждали окончания выборов в Приморском крае. И победа официального кандидата продемонстрировала, что центральная власть по-прежнему держит инициативу в своих руках. И нужные уроки извлечены. Сергей Булкин/News.ru Дмитрий Песков

Что касается долгожданной сегодняшней повестки (приема новых губернаторов президентом и их обязательных личных контактов с сановниками из администрации), то её можно счесть их самой настоящей инаугурацией. Хотя и это еще не гарантия того, что против них не будет вестись кампания, прежде всего, в центральных СМИ. В стране хватает еще сил, уязвлённых своим поражением в лице прежних ставленников, а потому спокойной жизни у новичков не будет. И не факт, что суд, например, примет к рассмотрению дело об оскорблении представителя власти. Хотя не каждый день губернатора, в частности Валентина Коновалова, публично обзывают «дебилом».

Правда, есть надежда, что сегодняшние контакты станут началом для выработки администрацией алгоритма сбалансированных взаимоотношений с губернаторами от оппозиции. Поскольку в грядущем сентябре, учитывая непростую экономическую ситуацию стране, их число может увеличиться. К тому же Владимир Путин остается президентом всех россиян, а не только членов «Единой России».