https://static.news.ru/photo/46365dcc-a622-11e9-8624-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bai Xueqi/Xinhua/Global Look Press

Евросоюз (ЕС) призвал Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

Мы сожалеем об официальном решении России 3 июля 2019 года о приостановке выполнения своих обязательств по ДРСМД. Мы твёрдо призываем Российскую Федерацию ответить на серьёзные озабоченности относительно создания, лётных испытаний и развёртывания ракетных систем 9М729 наземного базирования, — говорится в документе.

Также в заявлении отмечается, что «предстоящие дни» являются для России последней возможностью для диалога и принятия мер по сохранению «элемента» европейской безопасности.

Как ранее писал News.ru, президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия ДРСМД. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.