https://static.news.ru/photo/7ecab32c-9d71-11e9-99c3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sachelle Babbar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В отношениях Евросоюза и России наметилась положительная динамика. Такое мнение высказал глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер.

По его словам, в текущем году изменений в лучшую сторону больше, чем в прошлом. По мнению Эдерера, это связано с отсутствием «инцидентов, которые бы отравляли атмосферу» — таких как дело Скрипалей, обвинения России в хакерской атаке на Организацию по запрещению химического оружия, инцидент с задержанием украинских кораблей в Керченском проливе и другими, подобными им, передаёт РИА Новости .

Политик также отметил прогресс в урегулировании ситуации на Украине. Он выразил уверенность, что в случае прогресса в трёхсторонних переговорах по транзиту газа и в выполнении минских соглашений, а также учитывая смену украинских властей и руководства самого ЕС, к концу года можно будет строить конструктивный прогноз по российско-европейским отношениям.

Между тем, как ранее писал News.ru, в силу вступило решение Совета Евросоюза о продлении на полгода экономических санкций против России. Они будут действовать до 31 января 2020 года.