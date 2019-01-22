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Еврокомиссия видит угрозу в «российском типе демократии»

Юрки Катайнен Gabriel Sotelo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Юрки Катайнен

политика [ версия для печати ]

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам рынка труда Юрки Катайнен назвал самую большую проблему ЕС. По его мнению, это то, что некоторые европейские страны выбирают «российский тип демократии».

«Такие страны, как Польша, Венгрия и Румыния, отклоняются от устойчивого либерально-демократического пути», — сказал Катайнен телеканалу CNBC.

Катайнен подчеркнул, что ЕС придерживается либеральной демократии, одной из главных ценностей которой является верховенство права. А политические лидеры ряда членов ЕС «не уважают либеральную демократию в той же степени, что и раньше», сказал Катайнен.

По его словам, такие «появившиеся внезапно» политики считают, что «демократия российского типа намного лучше либеральной демократии». В связи с этой тенденцией перед Брюсселем встает ряд новых политических задач, подчеркнул Катайнен.

О существовании угрозы выхода Польши из ЕС заявлял в ноябре глава Евросовета Дональд Туск. Это может произойти «случайно», по ошибке польских властей, которые вступили в конфликт с ЕС. Причиной разногласий стал принятый летом 2017 года закон «О Верховном суде», согласно которому выход на пенсию судей в Польше снизился с 70 до 65 лет. Из-за этого 27 из 72 судей польского Верховного суда, включая председателя, должны были уйти в отставку.

В сентябре 2018 года Еврокомиссия подала в суд на Польшу из-за «подрыва принципа независимости судебных органов», в октябре суд ЕС обязал Варшаву приостановить судебную реформу. В декабре суд утвердил это решение, после чего президент Польши Анджей Дуда подписал закон, вносящий поправки в закон о суде.

Еще одной причиной для выяснения отношений между Брюсселем и членами Евросоюза стали разногласия по миграционной политике: власти Польши и Венгрии отказывались принимать у себя мигрантов по квотам ЕС.

Ранее News.ru писал о планах ЕС взять под контроль часть газопровода «Северный поток — 2».


#россия #евросоюз #еврокомиссия
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