https://static.news.ru/photo/b03d446d-6a9c-4a1c-b3d4-1d6c44c99c7b_1024.jpg Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, ранее заявивший о намерении досрочно уйти в отставку, вполне может продолжить свою карьеру по военной линии.

Об этом заявил спикер парламента республики Магомед Яндиев, отметив, что обсуждал не так давно с Евкуровым его вероятную отставку и был в курсе готовящегося заявления главы российского региона.

Он отработал сполна, легкие участки ему не доставались, и следующий будет такой же. Продолжит успешно службу по военной линии, — цитирует Яндиева РИА Новости.

Спикер парламента также отметил ощутимый вклад Евкурова в развитие республики за годы работы.

Сделал многое, прорыв — во всех отношениях: живем спокойно, спим спокойно, ночью гуляем спокойно, это главное, — подчеркнул Яндиев.

Ранее Евкуров заявил, что намерен досрочно сложить полномочия главы Ингушетии, и обратился с просьбой об этом к президенту РФ Владимиру Путину, писал News.ru.