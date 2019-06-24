Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, ранее заявивший о намерении досрочно уйти в отставку, вполне может продолжить свою карьеру по военной линии.
Об этом заявил спикер парламента республики Магомед Яндиев, отметив, что обсуждал не так давно с Евкуровым его вероятную отставку и был в курсе готовящегося заявления главы российского региона.
Он отработал сполна, легкие участки ему не доставались, и следующий будет такой же. Продолжит успешно службу по военной линии, — цитирует Яндиева
РИА Новости.
Спикер парламента также отметил ощутимый вклад Евкурова в развитие республики за годы работы.
Сделал многое, прорыв — во всех отношениях: живем спокойно, спим спокойно, ночью гуляем спокойно, это главное, — подчеркнул Яндиев.
Ранее Евкуров заявил, что намерен досрочно сложить полномочия главы Ингушетии, и обратился с просьбой об этом к президенту РФ Владимиру Путину, писал News.ru.