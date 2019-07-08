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Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Кириакосу Мицотакису по случаю вступления в должность премьер-министра Греции, сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин выразил уверенность, что деятельность Мицотакиса во главе правительства будет способствовать развитию конструктивного сотрудничества в интересах народов двух стран, — говорится в сообщении. Лидер оппозиционной консервативной партии «Новая демократия»...