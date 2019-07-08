Экс-главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова назначили заместителем министра обороны. Указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Назначить генерал-майора Евкурова Юнус-Бека Баматгиреевича заместителем министра обороны, — говорится в
документе.
Кроме того, Евкурову присвоили звание генерал-лейтенанта.
26 июня Путин принял отставку Евкурова. На пост руководителя региона был назначен Махмуд-Али Калиматов.
Как ранее писал News.ru, Калиматов уволил семерых советников Евкурова. Ещё двое чиновников переназначены.