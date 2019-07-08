Юнус-Бек Евкуров в кабинете президента РФ Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Экс-главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова назначили заместителем министра обороны. Указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Назначить генерал-майора Евкурова Юнус-Бека Баматгиреевича заместителем министра обороны, — говорится в документе.

Кроме того, Евкурову присвоили звание генерал-лейтенанта.

26 июня Путин принял отставку Евкурова. На пост руководителя региона был назначен Махмуд-Али Калиматов.

Как ранее писал News.ru, Калиматов уволил семерых советников Евкурова. Ещё двое чиновников переназначены.

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