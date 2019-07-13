https://static.news.ru/photo/92d817c8-a565-11e9-9d6a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Российский журналист Владимир Соловьёв отреагировал на внесение телеведущего Андрея Малахова в чёрный список сайта «Миротворец». Таким «санкциям» он подвергся после телемоста Россия — Украина.

Данное событие для Соловьёва было очевидным. Он отметил, что на Украине боятся всего на русском языке, а власти не спешат противостоять гонениям СМИ.

По его мнению, показательным является отказ президента страны Владимира Зеленского от встречи с матерью журналиста Олеся Бузины, сообщает «Инфореактор».

О включении Малахова в список «Миротворца» стало известно 13 июля. Ведущего обвиняют в том, что он принял сознательное участие «в информационно-пропагандистской провокации России».

Телемост состоялся 12 июля. Вместе с Малаховым его вела Мария Ситтель. Российские участники пришли в студию канала «Россия 1», а жители Украины общались с Москвой через Skype. Программу с украинской стороны должен был организовывать телеканал NewsOne, но редакция в итоге отказалась от этого из-за угроз журналистам, писал News.ru.