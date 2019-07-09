Число сотрудников ФСБ по делу о разбое увеличилось до 15.
Пятеро из них находятся под стражей, двое под домашним арестом, остальные в розыске. Об этом
По данным издания, в разработке находятся восемь бойцов спецподразделения «Альфа». Кроме того, оно сообщило о 15 прошедших обысках.
Что касается суммы изъятых у обвиняемых и подозреваемых сотрудников денег, то она исчисляются на данный момент сотнями миллионов рублей, — рассказал собеседник.
5 июля военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ, ещё двое отправлены под домашний арест. Они подозреваются в разбое.
Фигуранты дела — сотрудники Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, а также офицеры спецподразделений «Альфа» и «Вымпел».
Ранее News.ru писал о том, что одним из задержанных офицеров ФСБ стал внук генерала госбезопасности