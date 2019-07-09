https://static.news.ru/photo/0cff59e2-a26b-11e9-9074-fa163e074e61_1024.jpg Фото: News.ru

Число сотрудников ФСБ по делу о разбое увеличилось до 15.

Пятеро из них находятся под стражей, двое под домашним арестом, остальные в розыске. Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По данным издания, в разработке находятся восемь бойцов спецподразделения «Альфа». Кроме того, оно сообщило о 15 прошедших обысках.

Что касается суммы изъятых у обвиняемых и подозреваемых сотрудников денег, то она исчисляются на данный момент сотнями миллионов рублей, — рассказал собеседник.

5 июля военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ, ещё двое отправлены под домашний арест. Они подозреваются в разбое.

Фигуранты дела — сотрудники Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, а также офицеры спецподразделений «Альфа» и «Вымпел».

Ранее News.ru писал о том, что одним из задержанных офицеров ФСБ стал внук генерала госбезопасности