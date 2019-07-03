Решение о запрете авиасообщения между Россией и Грузией является неоправданным, заявили в Европейской внешнеполитической службе. Кроме того, оно несоразмерно происходящему.
По мнению дипломатов, эти меры могут негативно повлиять на население обеих стран, передаёт «
Также представители ведомства осудили ограничения на передвижение через КПП на границе Абхазии. Они отметили, что введение подобных санкций сказалось на свободе передвижения граждан.
Европейский союз вновь заявляет о своей твёрдой поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах её международно признанных границ, — подчёркивается в заявлении.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что посещение Грузии российскими артистами может быть пока небезопасно.
Прекращение полётов российских авиакомпаний и последовавший за этим отток туристов обойдётся Грузии в круглую сумму. По оценкам главы Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили,