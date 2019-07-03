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Решение о запрете авиасообщения между Россией и Грузией является неоправданным, заявили в Европейской внешнеполитической службе. Кроме того, оно несоразмерно происходящему.

По мнению дипломатов, эти меры могут негативно повлиять на население обеих стран, передаёт « Интерфакс ».

Также представители ведомства осудили ограничения на передвижение через КПП на границе Абхазии. Они отметили, что введение подобных санкций сказалось на свободе передвижения граждан.

Европейский союз вновь заявляет о своей твёрдой поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах её международно признанных границ, — подчёркивается в заявлении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что посещение Грузии российскими артистами может быть пока небезопасно.