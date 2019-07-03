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Решение о запрете авиасообщения между Россией и Грузией является неоправданным, заявили в Европейской внешнеполитической службе. Кроме того, оно несоразмерно происходящему.

По мнению дипломатов, эти меры могут негативно повлиять на население обеих стран, передаёт «Интерфакс».

Также представители ведомства осудили ограничения на передвижение через КПП на границе Абхазии. Они отметили, что введение подобных санкций сказалось на свободе передвижения граждан.

Европейский союз вновь заявляет о своей твёрдой поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах её международно признанных границ, — подчёркивается в заявлении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что посещение Грузии российскими артистами может быть пока небезопасно.

Прекращение полётов российских авиакомпаний и последовавший за этим отток туристов обойдётся Грузии в круглую сумму. По оценкам главы Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили, ущерб экономике составит 2 млрд лари (около $710 млн), писал News.ru.

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