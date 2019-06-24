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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на скорое преодоление кризиса в Совете Европы. Об этом он заявил на встрече с руководителями российских региональных некоммерческих организаций 24 июня.

Взаимодействие России с Советом Европы ориентировано на активный диалог с гражданским обществом. Надеюсь, что спровоцированный русофобски настроенным меньшинством кризис будет окончательно преодолён на основе возвращения к принципам устава этой организации,...