Замглавы МИД РФ Александр Грушко прокомментировал призыв Евросоюза к России освободить украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе. По мнению дипломата, это говорит о том, что Брюссель не решается признать ответственность Киева за провокацию в 2018 году.
Утверждённые на недавнем заседании Евросовета 20 июня «заключения» в части, касающейся России, нельзя трактовать иначе, как очередное подтверждение сохраняющейся конфронтационной инерции в подходах Евросоюза к отношениям с нашей страной, — отметил Грушко в интервью РИА Новости.
20 июня главы государств и правительств Европы продлили на полгода экономические санкции против России, срок которых должен был истечь 31 июля.
25 ноября суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», как считает РФ, нарушили её госграницу, поэтому катера пограничной службы ФСБ открыли по ним огонь.
При этом украинская сторона утверждает, что Россия была уведомлена о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу. ФСБ завела уголовное дело за нарушение госграницы, а СБУ и Генпрокуратура Украины — по факту «ведения агрессивной войны», писал News.ru.