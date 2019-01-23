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Эрдоган прилетел в Москву на переговоры с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

политика [ версия для печати ]

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Россию с однодневным рабочим визитом. Он планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Сирии.

«Президент Турции прибыл в Москву на переговоры с Путиным», — сообщил корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов в Twitter.

Ранее News.ru писал, что переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана затянутся до позднего вечера. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Лидеры двух стран планируют обсудить ситуацию в Сирии. Сначала они «проведут беседу с глазу на глаз», а после продолжат общение с своими делегациями. В заключении встречи главы двух государств проведут пресс-конференцию.


#эрдоган #владимирпутин
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