Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд объявил о готовности разместить в королевстве американский военный контингент.
Король заявил, что это шаг повысит уровень совместного сотрудничества в целях обеспечения безопасности региона, передаёт агентство
Как писал News.ru ранее, Саудовская Аравия намерена вернуть назад всех иммигрантов, кто покинул королевство из-за несогласия с политической линией правящего дома. Сейчас руководство страны обдумывает меры по привлечению диссидентов домой.