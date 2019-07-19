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Глава МИД Великобритании Джереми Хант обсудил с госсекретарём США Майклом Помпео задержание танкеров Stena Impero и Mesdar.

Хант заявил также, что он пытался связаться с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, но тот находился в самолёте. Глава Форин-офиса заверил, что разговор всё же состоится, пишет Sky...