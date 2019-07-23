Отказ в регистрации группе внесистемных оппозиционеров вылился не только в весьма представительный митинг протеста на проспекте Сахарова, постоянные пикеты и сборы активистов на Трубной площади, но и в беспрецедентное давление на мэра Москвы Сергея Собянина.

Столичного градоначальника увещевают и справа, и слева, уверяя, что если даже отстранили внесистемщиков на законных основаниях, то, мол, овчинка всё равно не стоит выделки. И что при всех заслугах мэра перед городом, который при его правлении здорово преобразился, такая предвыборная ложка дёгтя может свести на нет его доброе имя в истории. Всё равно, дескать, большая часть отказников вряд ли бы выиграла выборы, а так им только сделали имя. И вчера мало кому известные активисты стали нынче звёздами политтусовок. Конфликт действительно затягивается, и вряд ли он позитивен для политического реноме Собянина, который, видимо, задумывается о своей судьбе и после истечения его второго мэрского мандата. И тут глава ЦИК Элла Памфилова предлагает дать возможность ещё раз перепроверить подписные листы отказников. Надо полагать, она имела в виду всех, кто не получил регистрации, а не только активных оппозиционеров. При этом Элла Александровна, как мы знаем, в самых запутанных ситуациях, как, например, в прошлом сентябре в Приморском крае, всегда старается сохранить лицо и репутацию. А потому она попутно замечает, что перепроверять листы зарегистрированных кандидатов можно только с санкции суда. Этот вопрос уже закрыт.

Элла Памфилова Сергей Булкин/News.ru

И тут мы подходим к сути предложения Памфиловой. Известно, что молодые и напористые политические нонконформисты заявляют, что браковали их собранные коллекции автографов не потому, что графологи решили, что подписи просто нарисованы. А потому, дескать, что неправильно запрашивали в базах МВД подтверждение самого факта существования конкретных подписантов. Мол, проверяющие искажали сознательно или по невнимательности даты рождения или инициалы подписантов. И получали логичный ответ, что в реальности таких москвичей не существует. Поэтому если решение о перепроверке подписных листов отказников всё-таки войдёт в силу, то не исключено, что малой кровью можно будет с вполне лояльными объяснениями восстановить некоторых из них в числе зарегистрированных. Такой шаг только укрепит позиции Центризбиркома. Примечательно, что изначально Элла Александровна отказывалась от личной встречи с недовольными, поскольку недавно перенесла сложную операцию на плече, испытывала постоперационные боли. И чисто физически была не в состоянии вести затяжные и эмоциональные переговоры. Но вот ситуация всё-таки потребовала её заочного вмешательства. И она выступает за компромисс. В стране немало проблем, чтобы осложнять обстановку ещё по причине местных выборов.

Кстати, в Питере продолжается работа комиссии ЦИК, откликнувшейся на многочисленные жалобы по поводу нарушений при регистрации кандидатов на муниципальных выборах. Как мы помним, Памфилова грозит там отменить всю избирательную кампанию, если жалобы подтвердятся. Даже врио губернатора Александр Беглов был вынужден выразить удивление тем фактом, что местные избирательные комиссии, похоже, никому не подчиняются. Словом, Памфилова, несмотря на состояние здоровья, возвращается. И, как представляется, очень вовремя.