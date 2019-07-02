https://static.news.ru/photo/228b35d6-9cc8-11e9-8687-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Эксперимент по проведению электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы состоится, несмотря на обнаружение слабостей в его системе при тестировании. Об заявил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

Спикер Мосгордумы в эфире радиостанции «Эхо Москвы» отметил, что не знает случаев обвала сайта mos.ru, на котором пройдет эксперимент по электронному голосованию. Специалисты, отвечающие за функционирование системы безопасности, гарантировали корректную работу при учете голосов.

Желающие принять участие в электронном голосовании должны заранее пройти верификацию на официальном сайте мэра Москвы.

Я сторонник развития электронной демократии, электронное голосование — один из элементов её развития. Эксперимент, который будет проходить в нескольких избирательных округах Москвы на выборах депутатов седьмого созыва — тому показатель, — сказал Шапошников.

Председатель Мосгордумы добавил, что в эксперименте по проведению электронного голосования, по предварительным прогнозам, примет участие до 6% избирателей столицы.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. В трёх округах — Зеленограде, Бибиреве и Чертанове — будет проведен эксперимент по электронному голосованию. Ранее News.ru писал, что семь округов исключены из эксперимента.