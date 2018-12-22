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Экс-президент Украины назвал сроки её вступления в Евросоюз

Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Украине открыта дорога в Евросоюз, но вступить в сообщество она сможет только после проведения реформ, на которые потребуется не один год. Такого мнения придерживается бывший президент страны Леонид Кравчук.

По его словам, украинским властям необходимо победить коррупцию, провести работу по созданию технологических и инвестиционных условий и так далее. В настоящее время говорить об успехах евроинтеграции преждевременно.

«Я думаю, чтобы стать членом Европейского союза, надо до 10 лет», — заявил Кравчук в беседе с RT.

Действующий президент Украины Пётр Порошенко ранее отвёл пять лет на подготовку к вступлению в ЕС и НАТО.

Некоторое время назад News.ru писал о том, что новым президентом Украины, по мнению Кравчука, может стать экс-премьер страны Юлия Тимошенко. Он пояснил, что у неё есть шансы на победу, если провести выборы в настоящий момент. Однако к марту 2019 года ситуация может измениться.


#украина #евросоюз #ЛеонидКравчук
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