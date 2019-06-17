https://static.news.ru/photo/b011ee92-90dc-11e9-88e6-fa163e074e61_1024.jpg Михаил Бабич Фото: kremlin.ru

Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития России. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.

Бабич завершил дипломатическую работу в Минске в конце апреля. Он работал в прежней должности с августа 2018 года. Назначая его на посольскую должность, российский лидер Владимир Путин выразил надежду, что тот будет позитивно влиять на процессы в межгосударственных отношениях двух стран.

Однако на новом месте Михаилу Бабичу пришлось непросто. Произошла череда недопониманий и разногласий. В какой-то момент белорусский МИД назвал его разрушителем отношений между странами. Столь резкая реакция последовала вслед за критикой заявлений белорусского президента Александра Лукашенко.

После отставки российского посла глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей заявил, что не имеет претензий к работе дипломата «по содержанию», но считает, что «по форме не всегда дипломатичны были некоторые его действия».

Ранее, как писал News.ru, новым послом России в Белоруссии был назначен Дмитрий Мезенцев. До этого он был сенатором Совета Федерации.