Неутомимые Telegram-каналы, которые используются не только для дезинформации, но и для зондирования общественного мнения, сватают Сергея Морозова, недавно покинувшего пост врио астраханского губернатора, в шефы Федеральной таможенной службы (ФТС). Тем более что нынешнему главе одного из бюджетообразующих ведомств Владимиру Булавину недавно исполнилось 66 лет, а потому — по всем чиновничьим законам — пришло время уступить кресло более молодому коллеге по прежней службе в ФСБ.

Собственно, изначально запланированная утечка свидетельствовала о том, что в недавнем прошлом адъютант президента с генеральскими погонами продолжит служить Отечеству в одной из спецслужб. И если слухи о смене руководства ФТС подтвердятся, то налицо классический сценарий продвижения на должности, ключевые в плане госфункционирования, самых близких к президенту соратников. А кто может быть ближе в некотором смысле, чем люди из самого тесного кольца охраны, проводившие с охраняемым лицом долгие дни и ночи?

Новое назначение Морозова, если, конечно, оно состоится, выбивает основу из разного рода спекуляций о том, что он, дескать, на своём посту в Астрахани не проявил столь нужной по нынешним временам экономической жилки, не ответил достойно на вызовы, с которыми сталкивается непростая по своим климатическим условиям область. Тут, как говорится, не надо иллюзий. От губернаторов ныне прежде всего требуется предельная лояльность федеральным властям и умение разруливать любое местное массовое недовольство, что называется, ещё на стадии его зарождения.

Владимир Путин и Сергей Морозов kremlin.ru

Видимо, зигзаги карьер бывших президентских адъютантов, Евгения Зиничева и Сергея Морозова, которые написаны словно под копирку, свидетельствуют о важнейшем нюансе кадровой политики Владимира Путина. Времена, когда президенту ставили в упрёк короткую кадровую скамейку прошли. Выдвижение в губернаторы и министры так называемых молодых технократов, тем более прошедших специальный отбор и подготовку, включавшую прыжки со скалы и коллективную греблю против набежавшей волны, решило во многом задачу обновления служивой элиты и усиления конкуренции в её среде.

Однако на ряд ключевых должностей президент продолжает выдвигать верных из верных. И, видимо, поворот в судьбе генерала Сергея Морозова станет новым подтверждением такой стратегии.