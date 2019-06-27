https://static.news.ru/photo/097da104-98dc-11e9-860c-fa163e074e61_1024.jpg Юнус-Бек Евкуров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Бывший глава Ингушетии, генерал-майор и Герой России Юнус-Бек Евкуров получил предложение стать заместителем министра обороны России. Об этом News.ru сообщил депутат Госдумы Алихан Харсиев.

Мы тепло попрощались с Юнус-Беком (Евкуровым. — Ред.), очень рады, что ему предложили такую должность, должность заместителя министра обороны. Для всего ингушского народа это огромная радость, что впервые в истории новой России замминистром обороны будет представитель ингушской национальности, — заявил Харсиев на церемонии представления нового врио главы республики Махмуд-Али Калиматова депутатам Народного собрания Ингушетии.

Парламентарий выразил надежду, что новый руководитель региона справится с возложенными на него обязанностями.

Проблемы надо будет потихоньку, шаг за шагом решать. На это потребуется время. Но мы все готовы помочь в решении этих проблем. Все настроены работать, помогать Махмуд-Али Макшариповичу, — сказал он.

Президент России Владимир Путин 26 июня принял отставку Юнус-Бека Евкурова и назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

News.ru ранее писал о том, что во время встречи со старейшинами Ингушетии Евкуров попросил прощения у жителей республики. Он призвал их сберечь стабильность в регионе и способствовать консолидации общества.

Юнус-Бек Евкуров возглавлял Ингушетию 12 лет. Он подчеркнул, что его решение не связано с протестами после подписания соглашения о границах с соседней Чеченской Республикой.