https://static.news.ru/photo/edb55112-ad5b-11e9-967d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Андрей Федоров, занимавший в 1990–1991 годах пост заместителя министра иностранных дел России, раскрыл подробности обсуждения продажи Карелии финнам. По его словам, возможности реализации этого рассматривала специальная рабочая группа.

Это была лишь небольшая рабочая группа, которая заседала в Белом доме и обсуждала целый блок территориальных проблем. Я помню, что в ней участвовали также Сергей Шахрай, Михаил Федотов и другие, — приводит РБК комментарий Федорова, который теперь возглавляет Центр политических исследований и консалтинга.

Карелия получила статус союзной республики — Карело-Финская ССР — в 1940 году, раньше Литвы, Латвии и Эстонии. В 1956 году её преобразовали в Карельскую АССР, последняя стала частью РСФСР. По словам Фёдорова, это усугубляло «карельский вопрос».

По оценкам бывшего дипломата, в случае «решительности ельцинской администрации» вероятность продажи территории составляла бы 80%. Разговоры шли о сумме от $10 млрд .​

Другое дело, что финские политики в то время, кажется, просто не понимали, как это можно реализовать на практике, — отметил экс-замглавы МИДа.

21 июля финская газета Helsingin Sanomat сообщила, что в 1991 году руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за неё $15 млрд. 22 июля бывший государственный секретарь РФ Геннадий Бурбулис и экс-министр иностранных дел Андрей Козырев заявили РБК, что ничего подобного не было.

Территорию Карелии сейчас населяют более 100 национальностей, в том числе финны, карелы и вепсы. Наречи последних двух попали в Красную книгу исчезающих языков ЮНЕСКО, писал News.ru.