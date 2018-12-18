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Куда деть единый день голосования

Сергей Булкин/News.ru

политика [ версия для печати ]
Электоральные соображения натолкнулись на суровый климат

Telegram-канал «Незыгарь» поведал, что в кругах, принимающих решения, задумались над тем, что сохранение единого дня голосования в сентябре несёт в себе прежде невиданные и непросчитываемые риски. А всё дело, дескать, в том, что задержка с избранием губернатором Хакасии Валентина Коновалова привела и к задержке формирования нового правительства на фоне откровенного саботажа старых, ещё зиминских кадров, которых явно кто-то подталкивает к завуалированному и мстительному сопротивлению.

В результате возникли трудности с вхождением региона в зиму, которая и так у нас регулярно приходит совершенно неожиданно. К тому же от старой администрации остались прежние непогашенные долги, которые затрудняют отношения новой администрации с поставщиками услуг. Словом, клубок проблем, порождённых тем, что второй тур местных выборов несколько раз откладывали для того, чтобы как-то выдавить из избирательного процесса коммуниста, завязался довольно тугой.

Но, как у нас обычно говорят: политика политикой, а люди не должны страдать. Вот «Незыгарь» и мотивирует возможность пересмотра сроков выборов как раз примером Хакасии, где зимние холода пришли по расписанию. А ситуация с формированием новой властной структуры и принятием неотложных мер подвисла. Следовательно, на всякий пожарный случай пауза между избранием очередного губернатора и наступлением холодов должная быть более значительной.

Причём, кто не знает, давно существует уверенность, что этот Telegram-канал взят под контроль президентской администрацией. А потому его утечкам вполне можно доверять. Они носят тестирующий характер.

Между тем о переносе выборов с сентября давно печётся та же КПРФ, которая ссылается на мартовские президентские выборы, когда явка несравненно выше, чем в сентябре. Конечно, выборы президента априори вызывают больший интерес у избирателей. Но март — месяц во многом оптимальный: период массовых отпусков и дачной страды ещё не наступил, но дни стали солнечнее и длиннее, и зимняя депрессия публику постепенно отпускает. Народ охотнее идёт отдать свой голос.

Сергей Булкин/News.ru

К тому же, если ещё буквально вчера считалось, что второе воскресенье сентября выбрано не случайно, поскольку в большей степени соответствуют интересам кандидатов от действующей власти, опирающейся традиционно на пенсионеров и бюджетников, которые к этому времени обычно возвращались в города, то муниципальные выборы в столице в 2017 году и нынешние губернаторские показали, что ныне это далеко не так. Как это ни парадоксально, но и здесь вмешался фактор потепления климата, продливший дачный сезон.

Будет ли всё-таки перенесён единый день голосования с тем расчётом, чтобы вновь избранный региональный начальник имел бы больше времени для подготовки к зиме, неизвестно. Сколько было разговоров об отмене или хотя бы о смягчении условий муниципального фильтра, но всё оставили как есть. Поэтому и сентябрьская дата может устоять. Но симптом анализа возможного переноса явно налицо.


#выборы #губернаторы #голосование
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