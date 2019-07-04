Новые законы помогут Минсельхозу РФ регулировать сбор дикорастущих даров природы правильно — не мешая гражданам ходить в лес по грибы и развивая отрасль в целом. Усилия министерства должны быть направлены на развитие отрасли, повышение доходов граждан и бизнеса от «тихой охоты», а вовсе не введения патентов и лицензий на сбор грибов и ягод, заявляют в Госдуме и уже говорят о подготовке новых законопроектов в этой чувствительной сфере.

Правительство России планирует внести изменения в положение о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации и наделить аграрное ведомство полномочиями по регулированию деятельности «по сбору, переработке, обороту дикорастущих пищевых ресурсов, в том числе пищевых лесных ресурсов, включая плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок, а также переработке и обороту лекарственных растений». Об этом говорится в проекте постановления правительства за подписью Дмитрия Медведева, опубликованном на официальном Портале нормативно-правовых актов.

В пояснительной записке Минсельхоз указал на «пробелы в правовом регулировании сбора лесных ресурсов для собственного употребления и на продажу». За ночь, прошедшую с момента опубликования этого вроде бы невинного документа интернет-сообщество и блогосфера просто кипели от возмущения. Многие предполагали, что «регулирование» сбора грибов, ягод и особенно берёзового сока закончится введением лицензий на эту деятельность, или что деревенских бабушек обяжут брать патент на походы в лес на «тихую охоту». Тема обросла таким количеством комментариев и мнений, что первый заместитель председателя комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов (ЛДПР) прокомментировал идею, изначально высказанную Минсельхозом, в стихах: «Возле каждого пенька не поставишь лесника!»

Валерий Матыцин/ТАСС

Россия слишком большая, напомнил Власов. Если идея регулирования в том, чтобы ввести лицензии на сбор грибов, ягод и лекарственных растений или обложить поборами деревенских бабушек, то, кто будет проверять и ловить нарушителей, кто собирается выдавать «корочки» или патенты миллионам грибников, задавался вопросами депутат при разговоре с корреспондентом News.ru. Если же речь идёт о том, чтобы просто помочь гражданам в сборе дикоросов, то здесь, по мнению Власова, наиболее важны два решения, которые он планирует оформить как законопроект.

Он уверен, что губернаторы, исполнительная власть должны уделять больше внимания обустройству мест торговли вдоль трасс. Сегодня это происходит в совершенно нечеловеческих условиях — на солнце, на жаре, из машин. Было бы логично расширять дорогу в местах торговли, делать прилавки «для бабушек».

Но все дары природы даже на трассе не продашь в сезон, поэтому считаю, что в каждом более-менее крупном посёлке городского типа должен быть специализированный пункт приема дикоросов, и главное — его переработки. Замораживать грибы, ягоды, варить варенье. Ведь допустим молоко фермеры и даже частники могут сдавать на молокозавод, и надо, чтобы так же любой гражданин мог бы собрать корзину грибов и сдать её на переработку. И тогда в наших магазинах будут не непонятные китайские грибы, не венгерские ягоды, а настоящие, отечественные, экологически чистые, — добавил Власов.

В середине дня 4 июля появилось разъяснение пресс-службы Минсельхоза, что министерство не планирует вводить меры для ограничения или контроля сбора дикорастущих грибов и ягод. Однако большого облегчения эта новость не принесла. Фраза «не собирается вводить ограничения» в переводе с бюрократического языка вовсе не подразумевает отказ от идеи лицензирования и патентов. Эта фраза, как известно любому, хоть чуть-чуть столкнувшемуся с работой госорганов, очевидно, означает лишь то, что прямого запрета ходить в лес по грибы-ягоды не будет. Так что полной ясности пока нет, признают в Госдуме.

Николай Николаев duma.gov.ru

Зато шум, поднявшийся вокруг сбора грибов и ягод, напомнил всем о колоссальном законодательном пробеле в действующем Лесном кодексе, напомнил председатель комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев (Единая Россия). 12 лет назад, когда принимался действующий Лесной кодекс про эту сферу просто забыли. В результате чего объем сбора дикоросов упал в 10 раз.

Это огромная потеря рабочих мест, это огромные потери в экспортной сфере. Мы со своей стороны готовы работать над изменением законодательства для того, чтобы возродить эту сферу и рынок сбора и переработки дикорастущих даров леса, ту отрасль, в которой Россия, по нашему пониманию, должна быть абсолютным лидером во всём мире, — считает Николаев.

По данным специалистов, экспортный потенциал сырья дикоросов в одной только Сибири превышает $1 млрд в год. Уже сейчас сырьё активно скупают отечественные и иностранные предприниматели. Например, в Томской области в сезон сборщик может заработать от 70 до 150 тыс. рублей, что для Сибири очень приличные деньги.

Профессиональная организация сборщиков даров природы — НП «Союз заготовителей и переработчиков дикоросов» довольна появлением документа Минсельхоза, говорится в официальном ответе её генерального директора Натальи Бобылёвой (документ имеется в распоряжении News.ru). До сих пор сбор дикоросов не рассматривался в качестве отдельной отрасли экономики и, как следствие, не имел ведомственной принадлежности.

Принятие решения о передаче полномочий по управлению в сфере оборота дикоросов (продукции из дикоросов) в ведомственную принадлежность Министерства сельского хозяйства РФ, безусловно, будет способствовать развитию отрасли, — говорится в документе.

Martin Siepmann/imagebroker.com/Global Look Press

Профессиональные сборщики дикоросов надеются, что возможные новации не будут затрагивать интересы простых жителей, собирающих ягоды и грибы для личного пользования, и что регулирование коснется только лиц, ведущих хозяйственную деятельность в сфере оборота дикоросов и зарегистрированных в официальном порядке.

О лицензировании этого вида деятельности можно рассуждать, но опыт показывает, что данный вид регулирования не подходит для этой сферы, иначе будет очередная «зарегулированность» простых хозяйственных процессов, и мы надеемся, что эта тема скоро будет забыта, — заявили в Союзе заготовителей и переработчиков дикоросов.

Не будем забывать, что сотни тысяч, если не миллионы наших сограждан зачастую просто живут тем, что получают из леса — охотой и собирательством. Поэтому в профильном комитете Госдумы тоже уверены — новый документ Минсельхоза не должен как-то ограничивать людей и мешать им собирать дары природы.