Борис Грызлов Фото: State Duma Russia/Global Look Press

Глава Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов сообщил, что единороссы подготовят меморандум о сотрудничестве с украинской партией «Оппозиционная платформа — За жизнь». С этой инициативой ранее выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Вопрос, касающийся межпартийного меморандума, нужно поддержать, и я соответственно дам команды нашему аппарату, чтобы совместно готовили меморандум о межпартийном сотрудничестве, — цитирует ТАСС Грызлова.

Как писал News.ru, Медведев заявил о поддержке намерений «Оппозиционной платформы — За жизнь» по восстановлению межпартийного диалога. Он согласился с главой политического совета партии Виктором Медведчуком, что политический диалог между российскими и украинскими партиями свёрнут, и это неправильно.

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