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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и замгоссекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл обсудили вопросы, касающиеся отношений между Россией и США.

Об этом рассказал Рябков. Он отметил, что диалог на консультациях получился интенсивным и динамичным, передаёт ТАСС. Прошло интенсивно, очень динамично, сфокусировано на вопросах, которые осложняют наши отношения давно и очень...