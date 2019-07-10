Единороссы намерены сотрудничать с партией Медведчука
Мария Кузнецова
19:22, 10 июля 2019
https://static.news.ru/photo/ac3b8714-a32f-11e9-8dd5-fa163e074e61_1024.jpgБорис ГрызловФото: State Duma Russia/Global Look Press
Глава Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов сообщил, что единороссы подготовят меморандум о сотрудничестве с украинской партией «Оппозиционная платформа — За жизнь». С этой инициативой ранее выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Вопрос, касающийся межпартийного меморандума, нужно поддержать, и я соответственно дам команды нашему аппарату, чтобы совместно готовили меморандум о межпартийном сотрудничестве, — цитирует ТАСС Грызлова.
Как писал News.ru, Медведев заявил о поддержке намерений «Оппозиционной платформы — За жизнь» по восстановлению межпартийного диалога. Он согласился с главой политического совета партии Виктором Медведчуком, что политический диалог между российскими и украинскими партиями свёрнут, и это неправильно.