https://static.news.ru/photo/d0baa494-b874-11e9-81f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Партия «Единая Россия» выдвинула на предстоящие сентябрьские выборы более 39 тыс. кандидатов.

Об этом сообщает пресс-служба партии. По её данным, более 20% кандидатов являются молодыми. Как рассказала координатор молодёжной политики «Единой России» Алёна Аршинова, 10 кандидатов выдвинуто на пост высшего должностного лица субъекта, 1016 кандидатов — в депутаты законодательных собраний субъектов, четырёх кандидатов партия выдвинула по довыборам депутатов Государственной думы по одномандатным избирательным округам, 709 кандидатов будут участвовать в выборах в городские думы административных центров. Ещё 37 453 кандидата — в органы местного самоуправления.

Многие из них примут участие в выборах впервые. В партии отметили, что в её ряды через «ПолитСтартап» регулярно привлекаются новые люди.

Ранее News.ru писал о том, что рабочую группу по изучению материалов о возможном вмешательстве извне в выборную кампанию в Российской Федерации предложил создать лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.