https://static.news.ru/photo/78ea0e44-9f24-11e9-96b0-fa163e074e61_1024.jpg Андрей Метельский Фото: Anvar Galeev/Russian Look/Global Look Press

Комиссия «Единой России» по этике не намерена проводить проверку в отношении секретаря московского отделения партии Андрея Метельского. Об этом заявил один из лидеров единороссов, депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Этот вопрос не имеет отношения к работе комиссии по этике. Сам Метельский дал ответ, что будет подавать в суд. Вмешательство партийных структур не потребовалось, — цитирует парламентария Znak.com .

Об этом парламентарий сказал, отвечая на вопрос политолога Дмитрия Гусева о реакции партии власти на расследование Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального.

Навальный и его сотоварищи должны доказать всё то, что они выплеснули на широкие экраны Интернета. У нас существует презумпция невиновности, поэтому, предъявляя обвинения, они должны доказать, — добавил политик.

Единоросс считает, что претензии Метельскому «до соответствующего решения суда» предъявлять нельзя.

Каждого из нас могут обвинить в чём угодно. Например, что мы по утрам пьём кровь младенцев. ​Каждый раз что будем делать, рефлексировать? — задался вопросом депутат.

Евгений Ревенко добавил, что «эмоции перехлёстывают», когда речь идёт о полемике между партией власти и её оппонентами.

Как писал News.ru, ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнародовал расследование, в котором говорится, что семье единоросса Андрея Метельского принадлежит недвижимость в Москве на 5,7 млрд рублей, а также четыре отеля в Австрии и несколько компаний. В ответ герой публикации обещал подать на оппозиционера в суд.