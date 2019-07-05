https://static.news.ru/photo/78ea0e44-9f24-11e9-96b0-fa163e074e61_1024.jpgАндрей МетельскийФото: Anvar Galeev/Russian Look/Global Look Press
Комиссия «Единой России» по этике не намерена проводить проверку в отношении секретаря московского отделения партии Андрея Метельского. Об этом заявил один из лидеров единороссов, депутат Госдумы Евгений Ревенко.
Этот вопрос не имеет отношения к работе комиссии по этике. Сам Метельский дал ответ, что будет подавать в суд. Вмешательство партийных структур не потребовалось, — цитирует парламентария Znak.com.
Об этом парламентарий сказал, отвечая на вопрос политолога Дмитрия Гусева о реакции партии власти на расследование Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального.
Навальный и его сотоварищи должны доказать всё то, что они выплеснули на широкие экраны Интернета. У нас существует презумпция невиновности, поэтому, предъявляя обвинения, они должны доказать, — добавил политик.
Единоросс считает, что претензии Метельскому «до соответствующего решения суда» предъявлять нельзя.
Каждого из нас могут обвинить в чём угодно. Например, что мы по утрам пьём кровь младенцев. Каждый раз что будем делать, рефлексировать? — задался вопросом депутат.
Евгений Ревенко добавил, что «эмоции перехлёстывают», когда речь идёт о полемике между партией власти и её оппонентами.
Как писал News.ru, ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнародовал расследование, в котором говорится, что семье единоросса Андрея Метельского принадлежит недвижимость в Москве на 5,7 млрд рублей, а также четыре отеля в Австрии и несколько компаний. В ответ герой публикации обещал подать на оппозиционера в суд.